حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس

تمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كيفن دي بروين وسكوت مكتوميناي وفرانك أنجويسا أهداف نابولي، بينما أحرز هاكان تشالهان أوجلو هدف إنتر الوحيد.

واشتعلت مشاجرة بين أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع لاعبه السابق لاوتارو مارتينيز واضطر التدخل من لاعبي الفريقين لعدم تطور الأمر.

ولعب لاوتارو تحت قيادة كونتي عندما درب إنتر.

ولم تكن هذه المشاجرة هي الأولى بينهما، فتشاجر لاوتارو مع كونتي عندما قرر المدرب الإيطالي استبدال اللاعب الأرجنتيني وسريعا ما تم التصالح بينهما عن طريق روميلو لوكاكو.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وافتتح دي بروين النتيجة في الدقيقة 33 بعد ركلة جزاء حصل عليها جيوفاني دي لورينزو.

وضاعف مكتوميناي النتيجة في الدقيقة 54 بعد تسديدة صاروخية.

وقلص تشالهان أوجلو النتيجة في الدقيقة 59 بعد تنفيذه ركلة جزاء.

ثم عاد أنجويسا وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 من صناعة ديفيد نيريس.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.