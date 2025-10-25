تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة حسام حسن مدرب منتخب مصر في مواجهة المنتخب المغربي قبل انطلاق كأس إفريقيا.
وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.
وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن حسام حسن يرغب في مواجهة منتخب المغرب قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مدرب منتخب مصر اقترح أن تقام المباراة في المغرب تحضيرا للبطولة.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.
نرشح لكم
وصول بعثة منتخب الناشئين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا منافس مصر - بعد أنجولا.. زيمبابوي تقيل مدربها قبل كأس أمم إفريقيا