تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة حسام حسن مدرب منتخب مصر في مواجهة المنتخب المغربي قبل انطلاق كأس إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن حسام حسن يرغب في مواجهة منتخب المغرب قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مدرب منتخب مصر اقترح أن تقام المباراة في المغرب تحضيرا للبطولة.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

منتخب مصر منتخب المغرب كأس إفريقيا
