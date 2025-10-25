تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة حسام حسن مدرب منتخب مصر في مواجهة المنتخب المغربي قبل انطلاق كأس إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن حسام حسن يرغب في مواجهة منتخب المغرب قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مدرب منتخب مصر اقترح أن تقام المباراة في المغرب تحضيرا للبطولة.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.