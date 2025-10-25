وصول بعثة منتخب الناشئين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - ريو نجوموها خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم للناشئين الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم حسام وإبراهيم حسن وأبو ريدة يدعمون منتخب مصر للناشئين قبل كأس العالم خبر في الجول - تعافى قبل نهاية المباراة.. تفاصيل وعكة مدرب ناشئي الاتحاد

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، القائمة التي ستخوض كأس العالم للناشئين.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم : حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

منتخب مصر تحت 17 عاما كأس العالم للناشئين
نرشح لكم
تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا منافس مصر - بعد أنجولا.. زيمبابوي تقيل مدربها قبل كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت 12 دقيقة | الدوري المصري
بهدف عمر كمال.. الأهلي يكرر فوزه على إيجل نوار ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) ليفربول.. جوووول مبكر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي 43 دقيقة | الكرة المصرية
حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا 57 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515904/وصول-بعثة-منتخب-الناشئين-إلى-قطر-للمشاركة-في-كأس-العالم