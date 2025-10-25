الكونفدرالية - المصري يرتدي الأبيض أمام الاتحاد الليبي

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

سيرتدي المصري الزي الأبيض خلال مواجهة الاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ويلعب المصري ضد الاتحاد الليبي مساء الأحد ضمن إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء المصري البورسعيدي صاحب الأرض الزي الأبيض.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏‏كرة قدم‏، و‏كرة سلة‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎PICKALBATROS HOTELS&RESORTS HOTELS RESORTS‎‏'‏‏

فيما سيرتدي نادي الاتحاد الليبي الزي الأحمر في المباراة التي ستقام على استاد السويس.

ويتولى إسماعيل يوسف مهمة مدير الكرة بنادي الاتحاد الليبي.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏umbra VE 所 O umbro RB 순행 المهسية الأج م AFTAIN TAIN AN ቀዋምያ‏'‏‏

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتأهل الفائز من مباراتي المصري والاتحاد الليبي إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقام قرعة المجموعات يوم 3 نوفمبر المقبل بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

المصري الاتحاد الليبي الكونفدرالية
