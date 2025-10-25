الكونفدرالية - المصري يرتدي الأبيض أمام الاتحاد الليبي

سيرتدي المصري الزي الأبيض خلال مواجهة الاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ويلعب المصري ضد الاتحاد الليبي مساء الأحد ضمن إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء المصري البورسعيدي صاحب الأرض الزي الأبيض.

فيما سيرتدي نادي الاتحاد الليبي الزي الأحمر في المباراة التي ستقام على استاد السويس.

ويتولى إسماعيل يوسف مهمة مدير الكرة بنادي الاتحاد الليبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتأهل الفائز من مباراتي المصري والاتحاد الليبي إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقام قرعة المجموعات يوم 3 نوفمبر المقبل بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.