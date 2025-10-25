لأول مرة.. أحمد رمضان يحمل شارة قيادة الأهلي

حمل أحمد رمضان شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته مع الأحمر، وذلك خلال مباراة إيجل نوار بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وأجرى يس توروب مدرب الأهلي عدة تبديلات في تشكيل فريقه الأساسي لأراحة بعض اللاعبين.

ويغيب عن الأهلي محمد الشناوي قائد الفريق، كذلك يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد هاني وتريزيجيه.

ولذلك يحمل أحمد رمضان شارة قيادة الأهلي في المباراة.

وكان أحمد رمضان عاد إلى الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

وظهر أحمد رمضان لأول مرة مع الفريق الأول للأهلي في عام 2017 بالتحديد في يوم 4 يوليو أمام المصري في الدوري.

بعدها خرج للإعارة مع وادي دجلة وانضم له بشكل نهائي، ومنه عاد إلى الأهلي من جديد، قبل أن ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا، ويعود مرة أخرى للأحمر.

