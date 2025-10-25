ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا

انتقد إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمى فريقه.

وحقق سندرلاند فوزا قاتلا ومهما على تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال المدرب الإيطالي عبر بي بي سي: "بدأنا المباراة بشكل جيد بالكرة، لكننا خسرنا الكرات الثانية، وبشكل عام لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

وأضاف "لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا، يمكنك أن تفقد النقاط أمام أي فريق إذا لم تؤد بنسبة 100%".

وتابع "الخسارة لا تكون بسبب لاعب واحد فقط، لم نكن جيدين بشكل عام، وهذا شيء علينا أن نتعلمه سريعا".

وأتم "هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة له على المرمى".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت مرات عديدة من قبل إنه إذا لم تستطع الفوز فعليك ألا تخسر، كان يجب أن ندير الموقف بشكل أفضل، لكن سنتعلم من ذلك".

وقلب سندرلاند الطاولة على تشيلسي وفاز عليه بهدفين بعدما تأخر بهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السابع.

