ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

انتقد إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمى فريقه.

وحقق سندرلاند فوزا قاتلا ومهما على تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال المدرب الإيطالي عبر بي بي سي: "بدأنا المباراة بشكل جيد بالكرة، لكننا خسرنا الكرات الثانية، وبشكل عام لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

أخبار متعلقة:
في+90.. سندرلاند يهزم تشيلسي في الوقت القاتل ويرتقي للوصافة ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي الثالث على التوالي.. تشيلسي يفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس

وأضاف "لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا، يمكنك أن تفقد النقاط أمام أي فريق إذا لم تؤد بنسبة 100%".

وتابع "الخسارة لا تكون بسبب لاعب واحد فقط، لم نكن جيدين بشكل عام، وهذا شيء علينا أن نتعلمه سريعا".

وأتم "هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة له على المرمى".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت مرات عديدة من قبل إنه إذا لم تستطع الفوز فعليك ألا تخسر، كان يجب أن ندير الموقف بشكل أفضل، لكن سنتعلم من ذلك".

وقلب سندرلاند الطاولة على تشيلسي وفاز عليه بهدفين بعدما تأخر بهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السابع.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.comhttps://hayters.com/

تشيلسي ماريسكا سندرلاند
نرشح لكم
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات كيفو: أضعنا طاقتنا في الجدال مع دكة نابولي.. وسأخبر اللاعبين بعدم فعل ذلك كونتي: أذكر إنتر أنني أعادته إلى منصات التتويج بعد 10 أعوام ماروتا: فوز نابولي جاء بعد احتساب ركلة الجزاء غير مستحقة انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(2) ليفربول.. الخسارة الرابعة يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل ساعة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة 2 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515901/ماريسكا-هدف-تعادل-سندرلاند-جاء-بعد-أول-تسديدة-على-مرمانا