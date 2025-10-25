انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) إيجل نوار.. فوز مكرر

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي ضد إيجل نوار

ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار على استاد القاهرة ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

نهاية المباراة

ق83 تسديدة صاروخية من كوكا تمر بجوار مرمى إيجل نوار

ق68 تسديدة قوية من كريم كامارا لاعب إيجل نوار ةتصدي رائع من شوبير

ق58 عمر كمال يسجل الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة متقنة من محمد عيل بن رمضان

نهاية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق32 أليو ديانج يهدر فرصة هدف محقق بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء

ق16 نيتس جراديشار يحصل على بطاقة حمراء بعد التعدي على مدافع إيجل نوار

ق2 هجوم مبكر من الأهلي على مرمى إيجل نوار بحثا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
