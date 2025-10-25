انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) إيجل نوار.. فوز مكرر

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي ضد إيجل نوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار على استاد القاهرة ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة مباراة الأهلي ضد إيجل نوار دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي خبر في الجول - سلة الأهلي يتمم اتفاقه مع دومينيك.. وقرار بشأن فيناليس بعد الحصول على بطاقته توفيق محمد: أفتخر بتشبيهي بعلي معلول.. وأي لاعب يتمنى الانضمام لـ الأهلي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

نهاية المباراة

ق83 تسديدة صاروخية من كوكا تمر بجوار مرمى إيجل نوار

ق68 تسديدة قوية من كريم كامارا لاعب إيجل نوار ةتصدي رائع من شوبير

ق58 عمر كمال يسجل الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة متقنة من محمد عيل بن رمضان

نهاية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق32 أليو ديانج يهدر فرصة هدف محقق بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء

ق16 نيتس جراديشار يحصل على بطاقة حمراء بعد التعدي على مدافع إيجل نوار

ق2 هجوم مبكر من الأهلي على مرمى إيجل نوار بحثا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننوي الاحتجاج على الحكم.. ومطلب عاجل في المجموعات مؤتمر توروب: تعرضنا لموقف صعب بعد طرد جراديشار.. ولن أخاف بشأن تغيير اللاعبين في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 38 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل 43 دقيقة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515900/انتهت-في-أبطال-إفريقيا-الأهلي-1-0-إيجل-نوار-فوز-مكرر