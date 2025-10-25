قائمة برشلونة – استمرار غياب رافينيا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

يستمر غياب النجم البرازيلي رافينيا عن قائمة فريقه برشلونة وذلك أمام ريال مدريد في الكلاسكيو.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيوز

ويغيب البرازيلي رافينيا عن برشلونة بسبب الإصابة.

بينما ظهر في القائم جول كوندي رغم تعرضه للإصابة واحتمالية غيابه عن المباراة.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس – تشافي إسبارت

خط الوسط: بيدري – فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي - أنطونيو فيرنانديز

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.