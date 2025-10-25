تعادل سلبي جديد يجمع غزل المحلة وحرس الحدود

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:36

فرض التعادل السلبي نفسه بين حرس الحدود وغزل المحلة في افتتاح الجولة 12 من الدوري المصري.

تعادل هو التاسع للغزل هذا الموسم من أصل 12 مباراة والسابع سلبيا لزعيم الفلاحين.

فيما حقق حرس الحدود التعادل الثالث له هذا الموسم والأول منذ الجولة الرابعة.

ورفع الغزل رصيده لـ 15 نقطة في المركز التاسع فيما أصبح رصيد الحرس 12 نقطة في المركز الـ 15.

وصف المباراة

سيطر لاعبو الحرس في الشوط الأول على الكرة لكن المحاولات الهجومية اصطدمت بتألق عامر عامر والدفاع.

وفي الدقيقة 24 مرت رأسية عموري بجوار القائم لمرمى الحرس.

وفي الدقيقة 50 كاد محمود صلاح بعد مهارة ومراوغة أن ينفرد لكن تسديدته علت مرمى الزنفلي.

وفي الدقيقة 77 مرت تصويبة محمود سيد بجوار مرمى عامر عامر.

وأهدر أشرف مجدي مهاجم الغزل البديل فرصة خطف الـ 3 نقاط في الوقت بدلا من الضائع بانفراد وتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

