تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي لأول مرة.. وشوبير يحرس المرمى أمام إيجل نوار

يتواجد أحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي لأول مرة في هجوم الأهلي هذا الموسم عندما يواجه إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار بعد قليل ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فيما يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي في غياب محمد الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال – أحمد رمضان – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أحمد سيحا - ياسر إبراهيم - محمود حسن تريزيجيه - محمد شكري - أشرف بنشرقي - محمد مجدي أفشة - مصطفى العش - أحمد سيد زيزو - محمد هاني

وكان الأهلي قد فاز على إيجل نوار في مباراة الذهاب في بوروندي بهدف دون رد.

ويتأهل الفائز من مواجهتي الأهلي ضد إيجل نوار إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة دور المجموعات يوم 3 نوفمبر بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.