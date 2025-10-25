انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (3)-(1) إنتر

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

نابولي ضد بيزا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد إنتر في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الثالث بينما إنتر في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط 15 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------------

انتهت

ق 66: جووووووول أنجويسا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 59: جووووول من نقطة الجزاء عن طريق تشالهان أوجلو.

ق 57: ركلة جزاء لإنتر بعد لمسة يد على بونجورنو.

ق 54: جووووول سكوت مكتوميناي بعد تسديدة صاروخية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: تسديدة قوية من تشالهان أوجلو تصدى لها فانيا ميلينكوفيتش سافيتش بصعوبة.

ق 41: رأسية من باستوني ارتطمت في العارضة.

ق 33: جوووووول دي بروين من ركلة جزاء.

ق 30: ركلة جزاء لنابولي بعد تدخل على دي لورينزو والحكم يعود للفيديو.

ق 15: لاوتارو يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة في اتجاه الحارس.

ق 9: رأسية من باستوني عقب عرضية من ركنية.

بداية المباراة

إنتر نابولي الدوري الإيطالي
