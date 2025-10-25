تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسيا ضد برايتون
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه برايتون.
ويواجه مانشستر يونايتد منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وقرر أموريم وضع بنيامين سيسكو أساسيا بدلا من ميسون ماونت الذي بدأ المباراة الماضية ضد ليفربول.
وأيضا الدفع بـ ليني يورو بدلا من هاري مجواير.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: سيني لامينس
الدفاع: ماتيس دي ليخت – ليني يورو – لوك شو
الوسط: أماد ديالو – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – ديوجو دالوت
الهجوم: ماتيوس كونيا – بنيامين سيسكو – براين مبومو
ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.
بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.
