دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم

واصل نجوم دوري كرة السلة الأمريكية NBA تألقهم في الأيام الأولى من الموسم الجديد 2025-2026.

وتألق لوكا دونشيتش نجم لوس أنجلوس ليكرز في ثاني مباريات الفريق بالفوز على مينيسوتا تمبرولفوز، وذلك بعدما سجل 49 نقطة في المباراة.

وأصبح لوكا أول لاعب في تاريخ NBA يسجل أكثر من 40 نقطة في أول مباراتين من الموسم، مع أكثر من 10 متابعات وأكثر من 5 تمريرات مساعدة.

وأيضا واصل يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس تألقه في افتتاحية الموسم وأصبح أول لاعب في تاريخ NBA يسجل في أول مباراتين أكثر من 60 نقطة مع أكثر من 30 متابعة وأكثر من 10 تمريرات مساعدة.

كذلك استمر النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز في تألقه في أول مباراتين، بعدما سجل خلالها 69 نقطة وأكمل 12 تصدي للكرة.

وأخيرا واصل ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريورز تألقه في افتتاح الموسم وسجل 35 نقطة في خسارة فريقه أمام بورتلاند تريل بليزرز.

وذلك بعدما سجل 42 نقطة في المباراة السابقة أمام دنفر ناجيتس.

وجاءت جميع نتائج مباريات صباح السبت كالآتي:

ميلوكي باكس 122 – 116 تورنتو رابتورز

أتالانتا هوكس 111 – 107 أورلاندو ماجيك

بوسطن سيلتيكس 95 – 105 نيويورك نيكس

كليفلاند كافاليرز 131 – 124 بروكلين نيتس

ديترويت بيستوينز 115 – 111 هيوستن روكيتس

ميامي هيت 146 – 114 ممفيس جريزليس

سان أنطونيو سبيرز 120 – 116 نيو أورليانز بيليكانز

واشنطن ويزاردز 117 – 107 دالاس مافريكس

مينيسوتا تمبرولفز 110 – 128 لوس أنجلوس ليكرز

جولدن ستيت واريورز 119 – 139 بورتلاند تريل بلايزرز

يوتا جاز 104 – 105 سكرامنتو كينجز

فينيكس صنز 102 – 109 لوس أنجلوس كليبرز