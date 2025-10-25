بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ

أعطى بيدري لاعب برشلونة تقييما لفريقه خلال الموسم الجاري قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني DAZN: "تقييمي لفريقي قبل الكلاسيكو؟ الحقيقة أننا بدأنا بشكل لا بأس به، لكن في الفترة الأخيرة هناك أشياء يجب أن نحسنها ولاحظت ذلك ونعرف تماما ما الذي يجب تطويره".

وأضاف "الجميل أننا نعمل مع الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي نرتكبها، تقييمي أعتقد 6 أو 7 لكني آمل أن يصل تقييمنا 10 في مباراة ريال مدريد".

وواصل "شاهدت بعض المباريات لريال مدريد ومن الواضح أن تم تغيير بعض الأمور إذ أصبح يستحوذ أكثر على الكرة ويحاول السيطرة على المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "سنحاول أن نكون الطرف المسيطر على الكرة بينما ريال مدريد سيفضل بالتأكيد اللعب على التحولات خاصة مع لاعبين مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور يتقنان تنفيذ المرتدات بشكل ممتاز".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.