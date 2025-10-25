بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 17:57

كتب : FilGoal

بيدري

أعطى بيدري لاعب برشلونة تقييما لفريقه خلال الموسم الجاري قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني DAZN: "تقييمي لفريقي قبل الكلاسيكو؟ الحقيقة أننا بدأنا بشكل لا بأس به، لكن في الفترة الأخيرة هناك أشياء يجب أن نحسنها ولاحظت ذلك ونعرف تماما ما الذي يجب تطويره".

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة مدرب برشلونة: تصريحات يامال ضد مدريد ستعطيه دافع أكبر.. وغياب فليك سيسبب مشكلة من القمة إلى الكلاسيكو.. سيزار سوتو جرادو حكما لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة ضاع الأمل الأخير.. رفض استئناف برشلونة لاستعادة فليك في الكلاسيكو

وأضاف "الجميل أننا نعمل مع الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي نرتكبها، تقييمي أعتقد 6 أو 7 لكني آمل أن يصل تقييمنا 10 في مباراة ريال مدريد".

وواصل "شاهدت بعض المباريات لريال مدريد ومن الواضح أن تم تغيير بعض الأمور إذ أصبح يستحوذ أكثر على الكرة ويحاول السيطرة على المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "سنحاول أن نكون الطرف المسيطر على الكرة بينما ريال مدريد سيفضل بالتأكيد اللعب على التحولات خاصة مع لاعبين مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور يتقنان تنفيذ المرتدات بشكل ممتاز".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

بيدري برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا قائمة برشلونة – استمرار غياب رافينيا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(2) برايتون.. نهاية اللقاء في+90.. سندرلاند يهزم تشيلسي في الوقت القاتل ويرتقي للوصافة انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (3)-(1) إنتر
أخر الأخبار
يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي 21 دقيقة | الكرة المصرية
حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا 35 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وصول بعثة منتخب الناشئين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - المصري يرتدي الأبيض أمام الاتحاد الليبي ساعة | الكرة المصرية
لأول مرة.. أحمد رمضان يحمل شارة قيادة الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515889/بيدري-تقييمي-لـ-برشلونة-6-من-10-وريال-مدريد-أصبح-يلعب-على-الاستحواذ