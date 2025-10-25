لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي

يرغب البرازيلي رينان لودي في الحصول على مستحقات عقده مع الهلال الممتد حتى 2028.

رينان لودي النادي : الهلال الهلال

وتلقى نادي الهلال السعودي إخطارا من ممثل رينان لودي ظهير أيسر الفريق بفسخ تعاقده مع النادي.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن المحامي الخاص برينان لودي بدأ الإجراءات القانونية للمطالبة بحصول اللاعب على قيمة عقده الممتد مع الهلال حتى 2028.

وأوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب يرفض فكرة العودة للدوري البرازيلي ويدرس عرضين من كريستال بالاس ونوتنجهام فورست الإنجليزيين.

قرار لودي جاء بعد خروج اللاعب من حسابات الهلال واستبعاده من قائمة الفريق المحلية.

وتعاقد الهلال مع ثيو هيرنانديز بداية الموسم الجاري بالإضافة لوجود متعب الحربي في مركز الظهير الأيسر.

وسبق وأن لعب لودي لأندية أتلتيكو مدريد ومارسيليا.

وانضم اللاعب إلى الهلال قادما من مارسيليا في يناير 2024 مقابل 23 مليون يورو.

صاحب الـ27 عاما كان قد شارك في 5 مباريات مع الهلال بكأس العالم للأندية.