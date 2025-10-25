انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي

أعرب محمد الدماطي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأهلي، عن ثقته في مشاركة أعضاء الجمعية ‏العمومية بكثافة في الانتخابات التي تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.‏

وقال الدماطي في تصريحات عبر موقع الأهلي: "هناك ثقة كبيرة في اختيارات محمود الخطيب، مع حالة الاستقرار التي تمثلت في تزكية عدد من المقاعد، وهو ما ‏يعكس ثقة الأعضاء في الأسماء المرشحة، ولكن يجب أن نشهد حضور قوي من جانب الأعضاء للمشاركة في العملية ‏الإنتخابية، لأن جزء كبير من قوة النادي مستمد من جمعيته العمومية".

وأضاف "أنا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الكابتن الخطيب للمرة الثالثة ‏وفرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية".

وأكمل "هدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق ‏الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير وكل ‏من ينتمي له يستحق شعار الحملة الانتخابية هو التنمية والاستثمار، وهو ما يعكس توجهات المرحلة المقبلة، ونتمنى أن ‏ننجح في زيادة استثمارات النادي وتواجده في المقدمة دائما".

وواصل "منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية وفي ‏القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع، ومن حق أعضاء النادي أن يطمحوا الى أفضل ما ‏يمكن من خدمات ومنشآت وفرق رياضية ومدربين للأبناء وكل من ينتمي للأهلي لا يقبل سوى بالأفضل، ودورنا كمجلس ‏إدارة أن نلبي هذه المتطلبات سواء على صعيد الخدمات أو القطاع الرياضي، والحمد لله قدمنا أداء مميز على صعيد ‏المنشآت من خلال تطوير مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر، وما تم على أرض الواقع في فرعي الشيخ زايد والتجمع ‏الخامس، ونطمح لأن تشهد الدورة القادمة إنشاء فرع خامس للنادي سواء بالقاهرة أو خارجها".

وأردف "اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية وكذلك حلم ستاد الأهلي الذي نسعى ‏لافتتاحه خلال الدورة القادم وهو يمثل الحلم الأكبر لنا جميعا سواء كمسئولين أو أعضاء أو جماهير.. وكذلك لدينا مؤسسة ‏الأهلي المجتمعية التي نعمل بشكل مستمر على تعظيم أدوارها في خدمة المجتمع".

وأوضح "سيتم توزيع الملفات على الجميع والكل داخل القائمة سوف يتعاون من أجل نجاح خطة المجلس بالكامل، لأن النجاح ينسب ‏للجميع، بعد وفاة العامري فاروق رحمة الله عليه كان هناك في إمكانية تصعيد خالد مرتجي وهو يستحق وقد شاهدنا هذه ‏الدورة منه إنكار للذات سواء في دورة 2017 أو الدورة الحالية وهو أمر معتاد في الأهلي لأننا نتسابق لخدمة النادي من ‏أي موقع وبعيدا عن المناصب، كل المجالس خدمت النادي عن انتماء كبير وهناك المواقف العديدة التي تعكس هذا المفهوم ‏داخل الأهلي".

وأكد "من المهم للغاية مشاركة الجميع في العملية الانتخابية. البعض يرى إن الأمور قد حسمت وهو أمر غير صحيح بالمرة، ‏الجمعية العمومية للأهلي طوال عمرها تضرب المثل والقدوة للجميع في الحضور والمشاركة ليكون يوم 31 أكتوبر بمثابة ‏كرنفال لأبناء النادي، نثق بشدة في الحضور بكثافة كما حدث في الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي".

وأتم تصريحاته "كالعادة سوف يكون هناك تسهيلات عديدة للأعضاء خلال الانتخابات من حيث توفير حافلات لنقل الأعضاء وتوفير جراجات ‏مناسبة وغيرها من الخدمات التي تساعد على خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة. ننتظر الأعضاء للحضور ‏والمشاركة ورسم مشهد استثنائي جديد".