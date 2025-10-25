رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 17:22

كتب : إبراهيم رمضان

محمد متولي - جون إدوارد - عبد الرحمن إسماعيل - الزمالك

طلب جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك من جماهير النادي مواصلة الدعم والمساندة في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يمر بها النادي.

وجاء بيان إدوارد عبر حسابه

"إلى جماهير نادي الزمالك المحبة والداعمة في كل زمان ومكان

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة

إلى من يشرفني الانتماء إليهم قبل أن يشرفني المنصب، إلى السند الذي لم يخذل ناديه يوما، مهما اشتدت العواصف.

نعلم جميعًا أن نادي الزمالك يمر بمرحلة دقيقة، وأزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كل تفاصيل العمل لكن التاريخ يشهد أن هذا الكيان لم يقف يومًا إلا بكم، ولم ينهض بعد كل كبوة إلا بسواعدكم.

لقد قبلت المهمة مؤمنًا بكم، ومدفوعًا بثقتي في جمهور يدرك أن الانتماء ليس هتافا في المدرجات فحسب بل موقف في الشدائد وصبر على الجراح حتى يُزهر النصر من رحم الألم.

أعرف دعمكم الصادق، وأشعر به في كل مكان أذهب إليه كما أعذر غضبكم حين يشتد، فغضب العاشق لا يصدر إلا من قلب محبّ.

وأقول لكم بصدق لو علمتم ما نعلم من تفاصيل، وما نواجه من عراقيل، لوجدتم لنا العذر كما عهدناكم جمهورًا واعيًا نبيلاً، لا يتخلّى عن معشوقه مهما كانت الظروف.

لم أعتد الهروب من المواجهة، ولا القفز من المركب ساعة اضطراب الأمواج المهمة التي بدأناها معا سنكملها سويا، ولن يثنينا نقد ولا تعب.

وعهد علينا أن نستمر في بذل أقصى ما نملك من جهد بإخلاص، ليبقى نادي الزمالك شامخًا كما عهدتموه منافسًا لا يلين، وقلعة للكرامة والفخر.

لكن النجاح لا يُصنع بالأفراد، بل بالأيادي المتشابكة المخلصة والإيمان المشترك.

لذا أهيب بكم أن تواصلوا الدعم والمساندة للفريق فالجميع يعمل في ظروف بالغة الصعوبة من أجل إسعادكم، ومن دونكم تصبح المهمة مستحيلة.

أقدر مطالبكم، وأتفهم غضبكم، وأسعى بكل ما هو متاح لتحقيق ما يليق بكم وبنادينا، وأطلب منكم -من القلب ألا تجعلوا الغضب جسرًا يعبر عليه من لا يريدون الخير للزمالك، ولا تسمحوا لأحد أن يستغل مشاعركم النبيلة ليحولها إلى سلاح يوجه إلى صدر ناديكم.

فأنتم حصن الزمالك وسرّ بقائه، وبكم كما كان دائمًا سيعبر النادي هذه المرحلة التي تعد الأصعب في تاريخه فلم يشهد الزمالك في مسيرته فترة أكثر قسوة وتعقيدًا من هذه المرحلة، لكن إيماننا بكم وبقدرتكم على الصمود والدعم هو ما يجعلنا على يقين بأننا سنتجاوزها معًا كما اعتاد نادينا دائمًا".

ووصل الزمالك لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية بالفوز على ديكيداها بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في ختام الجولة 12 من الدوري المصري.

جون إدوارد الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي توفيق محمد: أفتخر بتشبيهي بعلي معلول.. وأي لاعب يتمنى الانضمام لـ الأهلي "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة لـ محمد السيد بعد انتقادات الجماهير مصدر مقرب من محمد السيد يكشف لـ في الجول حقيقة امتلاكه عروض أوروبية الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يوناتيد - سيسكو أساسيا ضد برايتون دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا 10 دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم 15 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 57 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515886/رسالة-من-جون-إدوارد-لجماهير-الزمالك