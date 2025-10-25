أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية

أشرف صبحي وهاني أبو ريدة

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث سبل دعم المنتخبات الوطنية.

وشدد صبحي في بيان للوزارة على أن الاجتماع قد جاء بغرض مناقشة مستجدات النواحي الفنية للمنخبات الوطنية بجميع أعمارها.

واتفقت الوزارة مع الاتحاد على ضرورة التعاون الكامل في مشروعات اكتشاف اللاعبين الموهوبية على غرار كابيتانو مصر ودوري مراكز الشباب ودوري المدارس والاستفادة من مراكز الشباب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تم الاستقرار على البدء في دراسة إنشاء 27 مركز تدريب متخصص في مراكز الشباب المؤهلة لاستضافة تلك المراكز لتعمل بالتنسيق مع مشروع الهدف.

وأثنى صبحي على وجود فكرة منتخب مصر الثاني وهو ما يعبر عن وجود الكثير من البدائل من اللاعبين على قدر الكفاءة وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب الأول.

وشددت الوزارة على ضرورة وجود معايير واضحة وصريحة تتسم بالشفافية والكفاءة لاختيار المدربين والأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية بجميع الأعمار وضرورة وجود مشروع لكل جهاز فني يتم تقديمعه للمنتخبات المصرية.

