قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد - يوفنتوس

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة رباعي الفريق داني كارباخال وترينت ألكسندر أرنولد ودين هاوسن وداني سيبايوس بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري.

الدفاع: داني كارباخال - إدير ميليتاو - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلان ميندي - دين هاوسن.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو برشلونة
التعليقات
