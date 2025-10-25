مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي

بدأ الزمالك استعداداته للقاء البنك الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري بعد التأهل لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية عقب الفوز على ديكيداها الصومالي.

وشرح يانيك فيريرا المدير الفني بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة ديكيداها في إياب دور الـ32 للكونفدرالية.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن خطة الإعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل للاستمرار في المنافسة بقوة على صدارة الدوري.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ديكيداها تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

يأتي ذلك خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة ديكيداها تدريبات بدنية قوية

وأدت هذه المجموعة تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدٍ الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري.