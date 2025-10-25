اسكواش – ثلاثي مصري في نهائي أمريكا المفتوحة

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 16:02

كتب : محمد سمير

أمينة عرفي

حجز ثلاثي مصري بطاقة ترشحه لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2025.

وتأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز للنهائي، وسيكون نهائي السيدات مصريا خالصا بين هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة وأمينة عرفي.

وتعتبر أمريكا المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وتفوقت هانيا على الأمريكية أوليفيا ويفير بنتيجة 3-0 وفازت أمينة على نور الشربيني بنتيجة 3-1.

وتأمل هانيا في تحقيق اللقب لأول مرة بعدما خسر النهائي مرتين في 2021 و2023 فيما تخوض أمينة النهائي لأول مرة.

وفي الرجال سيلتقي مصطفى عسل مع النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية.

وفاز عسل في نصف النهائي على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0، فيما تفوق كول على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0.

ويسعى مصطفى عسل لحصد اللقب الذي فاز به من قبل في 2021، والتفوق على بول الذي فاز عليه في نهائي قطر كلاسيك مطلع الشهر الماضي.

وسيقام نهائي السيدات في الواحدة صباحا ليوم السبت، فيما سيقام نهائي الرجال بعدها مباشرة.

