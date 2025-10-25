مؤتمر ألونسو: لن أرد على كلمات يامال.. وما يحدث في الملعب هو الأهم

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

رفض تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد التعليق على تصريحات لامين يامال لاعب برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الكلاسيكو مباراة خاصة، كانت كذلك وستستمر، هذا الكلاسيكو الأول في مشروعنا ونريد أن يعطينا الملعب الطاقة ويدفعنا ونتمنى أن نحتفل مع الجماهير عقب المباراة".

وواصل: "تصريحات يامال؟ كما قلت سابقًا إنها مباراة مهمة كفاية ولدينا الكثير من الأسباب لنلعب بشكل جيد، ولكن لن أرد على كلماته، هناك الكثير من تصريحات جماهير برشلونة ولا يمكن الرد عليهم جميعًا، بالنسبة لنا الملعب هو الأهم وما سيحدث في المباراة وكيف نريد أن نلعب، وهذا ما يقلقني وما نعمل عليه".

وتابع: "أدخل الكلاسيكو في حالة جيدة وعلى وعي بالمباراة وأهميتها، ولكن الديناميكية والعمل اليومي لا يتغير، لدينا مباراة خاصة بلا شك ولكننا لم نتغير كثيرًا".

وكشف: "قررت بعض الأشياء في رأسي، كارباخال وترينت وهاوس سيتواجدون بالقائمة، وتقريبًا استعدنا كل من غابوا عن مواجهة يوفنتوس، وبالنسبة للتشكيل ستروه غدًا".

وشدد: "بالنظر لجودة لاعبينا قد تحدث بعض المواقف الهجومية في المباراة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بما يحدث خلف خط دفاعهم بل بكيفية وصولنا إلى موقع التمرير في المقام الأول، ومن أي ارتفاع سيحدث ذلك، هناك العديد من التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق في مثل هذه المباريات، وهي أمور حاسمة".

وأضاف: "كل لاعب يشارك يجب أن يكون حاسمًا، وكاريراس قد يكون كذلك هجوميًا ودفاعيًا، وهذا ما نتوقعه غدًا، ونتوقع من الجميع أن يكونوا في القمة فرديًا وجماعيًا في مباراة بأعلى مستوى".

وأردف: "أنا أتطلع للمباراة وتحقيق الفوز ونعرف أن مذاقها سيكون خاصًا".

وشدد: "أرى أن ريال مدريد معي يلعب جيدًا ولكن بإمكاننا أن نكون أفضل، نحاول بناء أساس قوي ونحن فريق يمكن الاعتماد عليه، وعلينا أن نخطو الخطوة التالية".

وأتم: "أهم شيء بالنسبة لنا هو خطط المباراة التي تكون دائمًا مبنية على أفكارنا، ليس فقط بالكرة ولكن حين نضغط أيضًا".

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

