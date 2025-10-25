خبر في الجول - سلة الأهلي يتمم اتفاقه مع دومينيك.. وقرار بشأن فيناليس بعد الحصول على بطاقته

يواصل الأهلي تدعيم صفوف فريق كرة السلة في الموسم الجديد ومن أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة إفريقيا BAL.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه لضم الأمريكي سير دومينيك.

ويصل اللاعب الإثنين المقبل للتوقيع على عقود انضمامه.

وسبق أن لعب سير لكل من كليفلاند كافالييرز الأمريكي والمنامة البحريني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وفي نفس السياق، حصل النادي على بطاقة الأمريكي كايل فيناليس لاعب الاتحاد السكندري والزمالك السابق.

وقرر النادي تسويقه خارجيا حتى مارس 2026 قبل المشاركة في بطولة إفريقيا.

ويحسم قرار المدير الفني حينها مشاركته في بطولة BAL 2026 من عدمه.

وسبق أن مثل كايل فريقي الزمالك والاتحاد الموسم الماضي.

وحقق الأهلي لقب بطولة دوري السوبر المصري الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري وحجز بطاقة مشاركته في بطولة BAL.