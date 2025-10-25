مدرب برشلونة: تصريحات يامال ضد مدريد ستعطيه دافع أكبر.. وغياب فليك سيسبب مشكلة

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

ماركوس سورج

يرى ماركوس سورج المدرب المساعد لبرشلونة أن تصريحات لامين يامال ضد ريال مدريد ستكون بمثابة الدافع له.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

وقال سورج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه لشرف كبير أن أكون على مقاعد البدلاء ونعلم أننا سنواجه مباراة صعبة جدا ومن المهم أن نظهر قوتنا في الاستحواذ على الكرة والضغط العالي".

وواصل "تصريحات يامال؟ لامين لاعب من الطراز الرفيع وأعتقد أن هذا سيكون دافعا إضافيا له ونأمل جميعا أن نراه غدا في أفضل مستوياته".

وواصل "رافينيا لاعب مهم وأي فريق سيفتقده لكن هذا هو الواقع ولدينا ما يكفي من اللاعبين وعلينا التعامل مع الأمر، حاولنا تجهيز فيران توريس للمباراة لكن أعتقد أننا سنقرر ذلك غدا".

وكشف "كوندي تدرب هذا الصباح وعلينا الانتظار لرؤية رد فعل جسده بعد الحصة التدريبية وإذا كان جاهزا للعب، سيكون من السيء ألا تكون لدي فكرة واضحة بشأن التشكيلة الأساسية للغد".

وتابع "أؤمن بما سيفعله الحكم ومن الواضح أن الجميع يرتكب الأخطاء لكنني أعتقد أننا في الحقيقة يجب أن نركز على أمورنا نحن وليس على أشياء لا يمكننا التأثير عليها".

وشدد "علينا أن نقوم بعملنا بشكل صحيح هذا هو الأهم، علينا أن نضغط على حامل الكرة وبعدها يمكننا اللعب بخط دفاع متقدم وهذا هو الأمر الأهم، إذا غيرنا كل شيء سنفقد توازنا وذلك لن يفيدنا".

وأَضاف "أعتقد أن وجود فليك مهما جدا لأن اللاعبين يثقون به، ولديه التأثير الأكبر على الفريق ووجوده يمنح اللاعبين شعورا بالأمان ولذلك أرى ان غيابه بشكل مشكلة حقيقة بالنسبة لنا".

وأتم "أعتقد أن ريال مدريد لديهم كما في العام الماضي انتقالا هجوميا قويا جدا، وأرى أن أكبر تغيير هذا الموسم هو قدرتهم الممتازة على الضغط العالي خاصة في خطهم الأول، وعندما يفقدون الكرة يشارك جميع اللاعبين في الضغط وهذا لم يكن موجودا بنفس القوة في الموسم الماضي".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

