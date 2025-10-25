منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني ضد تونس - أفشة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاتفاق على مباراتين وديتين جديدتين لمنتخب مصر الثاني.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

