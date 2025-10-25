من القمة إلى الكلاسيكو.. سيزار سوتو جرادو حكما لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

سيزار سوتو جرادو حكم مباراة الأهلي ضد الزمالك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين سيزار سوتو جرادو حكما لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

وسيقود جرادو الكلاسيكو الثاني خلال مسيرته، الكلاسيكو الأول كان قد انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 في إبريل 2024.

وكان جرادو قد قاد مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وسبق لجرادو قيادة 22 مباراة لريال مدريد، حقق الفريق خلالها الفوز في 14 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 6.

بينما قاد الحكم الإسباني 14 مباراة لبرشلونة حقق الفريق خلالها 6 انتصارات وخسر في 5 وتعادل في 3.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

