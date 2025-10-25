توفيق محمد: أفتخر بتشبيهي بعلي معلول.. وأي لاعب يتمنى الانضمام لـ الأهلي

شدد توفيق محمد لاعب بتروجت على شعوره بالسعادة بسبب تشبيه البعض له بعلي معول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي.

وقال توفيق عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أي لاعب يتمنى التواجد بالنادي الأهلي وهناك أندية أخرى كبيرة ومحترمة أيضا وما سيقدمه الله هو الخير".

وتابع "تشبيهي بعلي معلول يسعدني كثيرا، لقد قدم الكثير من الإنجازات للنادي الأهلي وسطر تاريخا كبيرا مع تونس وسأظل فخورا بذلك التشبيه حتى نهاية مسيرتي".

وأضاف "إذا انتقلت إلى الأهلي سأقدم أفضل ما يمكنني والمقارنة مع معلول طبيعية لأن الجماهير كانت تملك جوهرة مثله وقدم الكثير للنادي".

وكان الأهلي قد تقدم بعرض للتعاقد مع توفيق محمد من بتروجت لتدعيم مركز الظهير الأيسر في بداية الموسم الحالي قبل الاستقرار على ضم محمد شكري من سيراميكا كليوباترا.

