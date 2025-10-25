بيلينجهام: أقترب من أفضل مستوياتي.. وكبرت وأنا أشاهد الكلاسيكو

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أنه يقترب من العودة لأفضل مستوياته.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة بالدوري الإسباني غدًا الأحد.

وقال بيلينجهام عبر قناة النادي: "أشعر أنني بخير وسعيد، عدت أخيرًا للملعب وشاركت في بعض المباريات وبدأت في الشعور بشكل أفضل وأقترب من العودة لأفضل مستوياتي".

وأكمل: "أنا قوي وإيجابي، وربما أمر بأفضل حالة بدنية منذ فترة، وأنا جاهز للمشاركة وفعل كل شيء من أجل الفريق واستمرار الزخم الذي صنعه زملائي أثناء غيابي".

واستمر: "هذا الأسبوع مثير جدًا لنا كفريق، نريد الحفاظ على الزخم وأن نجلبه لتلك المباراة أيضًا".

وتابع: "أهم شيء ضد برشلونة هو أن ندير لحظات المباراة وبعض التفاصيل التي تصنع الفارق، في العام الماضي عندما كنا نتأخر في بعض المباريات كان الأمر يؤثر علينا وتركنا المباريات تهرب منا، والآن يجب أن نستمر في التركيز طوال 90 دقيقة".

وواصل: "على الجانب التكتيكي نعرف كيف نريد أن نلعب، ولكن يجب أن ندير الأعصاب والضغط والأجواء التي ستكون كبيرة، هذه هي التفاصيل التي يمكنها صنع الفارق".

وأردف: "أعتقد أن كل شخص يفهم أن الأهداف والانتصارات في مباريات مثل تلك تعني أكثر بقليل لأنها تحضّرك لباقي الموسم، لأنك فزت على الخصم الأبرز على اللقب، لقد شعرت بذلك في موسمي الأول وأريد الشعور بذلك من جديد".

وأضاف: "أجواء البرنابيو رائعة، بالنسبة للاعب لا يوجد مكان أفضل من هذا الملعب للمباريات الكبيرة، لقد لعبت العديد منها ولكن لن تعتاد عليها أبدًا، في كل مرة ستدخل ذلك الملعب ستشعر بالقشعريرة وستعلم أنك ستخوض ليلة كبيرة، أتمنى أن نرد للجماهير كل الطاقة التي يقدمونها لنا".

وأردف: "الكلاسيكو هو أحد أكبر المباريات في العالم، كطفل شاهدت كل تلك المباريات وكنت أكبر وأنا أتابعها وشاركت في بعضها، حظيت ببعض اللحظات الرائعة وأخرى صعبة في الكلاسيكو، ولكنها مباراة رائعة لتلعبها خاصة في ملعبك".

وأتم: "في إنجلترا، كل شخص يعرف أن الكلاسيكو هو أحد أكبر مباريات العالم، هناك الكثير من المباريات الكبيرة الكلاسيكية والدربيات ولكن كل شخص يعي ما تعنيه تلك المباراة بسبب المستوى والجودة التي شاهدناها عبر سنوات، لقد نشأت هناك ولكن هذا لم يغير وجهة نظري وربما احترمت الكلاسيكو أكثر".