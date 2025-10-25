ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في افتتاح الإقصائيات
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 11:10
كتب : FilGoal
حقق إنتر ميامي الفوز على ناشفيل بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول.
المباراة كانت هي الأولى بالأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي.
وسجل ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي خلال المباراة.
وحصل ميسي على جائزة هداف الدور الأول من الدوري الأمريكي.
تقدم ميسي بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 19 مستغلا تمريرة من لويس سواريز.
وأحرز تاديو أليندي الهدف الثاني بالدقيقة 62.
وعاد ميسي للتسجيل من جديد في الدقيقة 96.
وأحرز هاني مختار هدف ناشفيل الوحيد في الدقيقة 101.
وسيلعب إنتر ميامي المباراة المقبلة ضد ناشفيل يوم الأحد المقبل في المباراة الثانية.
ويقام كل دور من الإقصائيات من الدوري الأمريكي بنظام best of 3 حيث يلعب كل فريق ضد الآخر 3 مباريات ويتأهل للدور الثاني من يفوز بمباراتين.
نرشح لكم
منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كوبا ليبرتادوريس – ليجا دي كيتو يهزم بالميراس بثلاثية ويضع قدما في النهائي كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 ألميرون: باراجواي عانت كثيرا من أجل العودة لكأس العالم.. ولن نذهب لمجرد المشاركة كأس العالم للشباب - ميسي يدعم منتخب الأرجنتين بعد خسارة النهائي أمام المغرب كأس العالم للشباب - مدرب الأرجنتين: توتر النهائي عقد الأمور أمام المغرب انتهى.. نهائي مونديال الشباب - الأرجنتين (0)-(2) المغرب.. أسود أطلس أبطال العالم