ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في افتتاح الإقصائيات

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي الفوز على ناشفيل بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

المباراة كانت هي الأولى بالأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي.

وسجل ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي خلال المباراة.

وحصل ميسي على جائزة هداف الدور الأول من الدوري الأمريكي.

تقدم ميسي بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 19 مستغلا تمريرة من لويس سواريز.

وأحرز تاديو أليندي الهدف الثاني بالدقيقة 62.

وعاد ميسي للتسجيل من جديد في الدقيقة 96.

وأحرز هاني مختار هدف ناشفيل الوحيد في الدقيقة 101.

وسيلعب إنتر ميامي المباراة المقبلة ضد ناشفيل يوم الأحد المقبل في المباراة الثانية.

ويقام كل دور من الإقصائيات من الدوري الأمريكي بنظام best of 3 حيث يلعب كل فريق ضد الآخر 3 مباريات ويتأهل للدور الثاني من يفوز بمباراتين.

