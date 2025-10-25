"لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة لـ محمد السيد بعد انتقادات الجماهير

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

محمد السيد - الزمالك - ديكيداها

وجه شيكو بانزا لاعب الزمالك رسالة إلى محمد السيد زميله في الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم ويمكنه الاتفاق والتوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وكتب اللاعب الأنجولي عبر حسابه على إنستجرام " محمد السيد أنت شخص عظيم ولاعب رائع، لا تستمع لأي شخص يتحدث بلا منطق، واصل العمل، نحن معا".

وهاجمت جماهير الزمالك اللاعب خلال مباراة الفريق ضد ديكيداها الصومالي في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

دفاع من مدربه

خرج يانيك فيريرا المدير الفني للفريق للدفاع عن لاعبه.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: " الانتقادات لمحمد السيد؟ الجزء المهم هو الدعم لمحمد السيد من كل الفريق، ومن على مقاعد البدلاء وأدركت الهتافات من الجماهير ورسالتي لهم بأنهم هم الداعم للفريق أولا وأخيرا".

وتابع "الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدا بالهتاف ضد لاعب عمره 19 عاما يقدم كل ما لديه يوميا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة على محمد السيد وشجاعة منه أن يستمر في الملعب حتى النهاية".

وشدد "قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء جاء لأننا كنا نود أن ندعمه في ظل الهتافات ضده".

عرضان من سويسرا

وقال مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اللاعب لم يوقع لأي ناد في مصر حتى الآن ويمتلك عرضين من سويسرا".

وأهدر محمد السيد ركلة جزاء خلال المباراة.

وفاز الزمالك على منافسه ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد انتصر بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ليكون الإجمالي 7-0.

وبهذا الفوز تمكن الزمالك من الوصول إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

الزمالك محمد السيد شيكو بانزا ديكيداها
