أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا

تعادل ميلان مع خصمه بيزا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل رافاييل لياو وزاشاري أثيكامي ثنائية ميلان، بينما أحرز خوان كوادرادو ومبالا نزولا هدفين بيزا.

وتمكن لياو من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري لأول مرة منذ مايو 2024 ضد كالياري وساليرنيتانا ومنذ ذلك التوقيت لعب لياو 16 مباراة تواليا في بطولة الدوري على ملعب فريقه ولم يسجل.

وافتتح لياو النتيجة في الدقيقة السبعة من صناعة صامويلي ريتشي.

ثم تعادل كوادرادو من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يتقدم نزولا في الدقيقة 86 من صناعة إبينزر أكينسانميرو.

واستطاع أثيكامي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من صناعة لوكا مودريتش.

وأهدر ميلان فرصة مواصلة الانفراد بصدارة الجدول والاحتفاظ بالأمور تحت سيطرته دون الاعتماد على نتائج المنافسين.

لكن بالنتيجة الحالية فلدى إنتر ونابولي وروما فرصة خطف الصدارة من ميلان إلا إذا حدثت نتائج لصالح ميلان.

وبهذا التعادل وصل ميلان للنقطة الـ 17، بينما ارتفع رصيد بيزا للنقطة الرابعة في المركز الـ 17 دون تحقيق أي فوز بعد.

