عادت السيطرة الزرقاء.. الهلال يسقط الاتحاد بهدفين
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 23:59
كتب : FilGoal
تغلب الهلال على مضيفه الاتحاد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
تقدم الهلال بهدف عكسي سجله مامادو دومبيا بالخطأ من ركنية أرسلها روبن نيفيز في الدقيقة 41.
وفي الدقيقة 57 أضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني.
وبذلك استعاد الهلال سيطرته على الكلاسيكو السعودي من جديد.
جاء ذلك بعد خسارتين متتاليتين على يد الاتحاد إحداها بركلات الترجيح في الكأس، والثانية بنتيجة 4-1 في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي.
قبلها كان الهلال قد انتصر على الاتحاد في 7 مباريات متتالية، ولم يخسر أمامه في 12 مباراة على التوالي.
وتقدم الهلال بهذا الفوز للمركز الثالث مؤقتا برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن النصر المتصدر الذي يلاقي الحزم غدا السبت.
وتجمد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط في المركز السابع.
