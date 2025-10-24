مؤمن سليمان: شائعة وفاتي سخيفة

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

نفى مؤمن سليمان المدير الفني المصري لفريق الشرطة العراقي شائعات التي انتشرت وتفيد وفاته.

وكتب سليمان عبر حسابه على فيسبوك "هذه الشائعة سخيفة، أنا في المطار للعودة إلى بغداد إن شاء الله وأشكر الجميع".

وخسر الشرطة من منافسه أربيل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري العراقي.

أخبار متعلقة:
مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل خسارة مؤمن سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية بقيادة مؤمن سليمان.. تقرير تونسي: المثلوثي يقترب من الشرطة العراقي اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح

وللمباراة الثانية على التوالي يتعرض الشرطة للخسارة.

وكان الشرطة قد هزم في المباراة الماضية ضد اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى للشرطة في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

ويحتل الشرطة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات لعبها.

بينما يتصدر أربيل الجدول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات خاضها.

مؤمن سليمان الشرطة
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج كهربا ضد ربيعة.. معلول: جاهزون لمواجهة العين الإماراتي وتأثرنا بالإصابات دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة التشكيل - ثيو هيرنانديز يقود الهلال.. وفيرمينيو أساسي مع السد القطري جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل تحديد مواعيد وملاعب صدام العراق والإمارات نحو الملحق العالمي
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل 3 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس 3 ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي 3 ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة 4 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515864/مؤمن-سليمان-شائعة-وفاتي-سخيفة