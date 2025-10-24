مؤمن سليمان: شائعة وفاتي سخيفة

نفى مؤمن سليمان المدير الفني المصري لفريق الشرطة العراقي شائعات التي انتشرت وتفيد وفاته.

وكتب سليمان عبر حسابه على فيسبوك "هذه الشائعة سخيفة، أنا في المطار للعودة إلى بغداد إن شاء الله وأشكر الجميع".

وخسر الشرطة من منافسه أربيل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري العراقي.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعرض الشرطة للخسارة.

وكان الشرطة قد هزم في المباراة الماضية ضد اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى للشرطة في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

ويحتل الشرطة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات لعبها.

بينما يتصدر أربيل الجدول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات خاضها.