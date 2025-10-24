مصدر مقرب من محمد السيد يكشف لـ في الجول حقيقة امتلاكه عروض أوروبية

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 22:38

كتب : عمرو نبيل

محمد السيد - الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد السيد لاعب الزمالك حقيقة امتلاكه عروض أوروبية للرحيل في نهاية الموسم.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم ويمكنه الاتفاق والتوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب لم يوقع لأي ناد في مصر حتى الآن ويمتلك عرضين من سويسرا".

وهاجمت جماهير الزمالك اللاعب خلال مباراة الفريق ضد ديكيداها الصومالي في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وخرج يانيك فيريرا المدير الفني للفريق للدفاع عن لاعبه.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: " الانتقادات لمحمد السيد؟ الجزء المهم هو الدعم لمحمد السيد من كل الفريق، ومن على مقاعد البدلاء وأدركت الهتافات من الجماهير ورسالتي لهم بأنهم هم الداعم للفريق أولا وأخيرا".

وتابع "الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدا بالهتاف ضد لاعب عمره 19 عاما يقدم كل ما لديه يوميا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة على محمد السيد وشجاعة منه أن يستمر في الملعب حتى النهاية".

وشدد "قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء جاء لأننا كنا نود أن ندعمه في ظل الهتافات ضده".

وأهدر محمد السيد ركلة جزاء خلال المباراة.

وفاز الزمالك على منافسه ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد انتصر بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ليكون الإجمالي 7-0.

وبهذا الفوز تمكن الزمالك من الوصول إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

