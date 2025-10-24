كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 22:08
كتب : محمد سمير
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي إقامة نهائي السوبر المصري في الإمارات يوم 12 نوفمبر.
ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي بين الأهلي وسبورتنج وأيضا الزمالك أمام سموحة في مصر.
وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد في النسخة الأخيرة بعد الانتصار على سبورتنج 26-24.
وخاض الأهلي اللقاء كونه بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما شارك سبورتنج كبطل لكأس مصر.
اللقاء أقيم على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، عرف حصد الأهلي للقب للمرة الثانية على التوالي.
