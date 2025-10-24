السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - ناصر ماهر - مهند لاشين

كشفت الشركة المتحدة عن توقيتات مباريات السوبر المصري الذي ستستضيفه الإمارات.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

تلعب المباراة يوم 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة وربع مساء على ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز

تقام المباراة يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة السابعة وربع مساء على ملعب آل نهيان.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 9 نوفمبر الساعة الثالثة إلا ربع مساء على ملعب آل نهيان.

وستلعب مباراة النهائي يوم 9 نوفمبر الساعة الخامسة ونصف مساء على ملعب محمد بن زايد.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

