الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف

كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد شريف لاعب الأبيض خلال مباراة ديكيداها الصومالي اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن الجهاز الطبي عبر المركز الإعلامي للنادي إن اللاعب اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي يوم السبت للوقوف على حجم الإصابة.

وفي سياق متصل أوضح الجهاز الطبي أن أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك يعاني من إجهاد عضلي خفيف، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من مباراة اليوم أمام بطل الصومال.

وتغلب الزمالك على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.

سجل التونسي سيف الجزيري هدف المباراة الوحيد.

وكان الزمالك قد انتصر بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ليكون الإجمالي 7-0.

وبهذا الفوز تمكن الزمالك من الوصول إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.