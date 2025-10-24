الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 21:12

أحمد شريف - الزمالك - ديكاداها

يعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري بعد الفوز على ديكيداها الصومالي 1-0 في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع منافسه غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، ولم يكن لديه مباراة في الجولة الـ 11.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه البنك الأهلي في الجولة 12 من بطولة الدوري المصري.

ولم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي وتعادل ضد غزل المحلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

تقام المباراة يوم 30 أكتوبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

