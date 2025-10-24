انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(2) الهلال

يلعب الاتحاد ضد الهلال في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

ق 57 جووووول ماركوس ليوناردو يسجل الثاني

بداية الشوط الثاني

ق 41 جووووول أول من داروين نونيز.. ركنية من روبن نيفيز يقابلها دومبيا برأسية خاطئة في مرماه

ق 38 ماريو ميتاي يسدد وبونو يتصدى

بداية المباراة