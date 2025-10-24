انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(2) الهلال
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 21:08
كتب : FilGoal
يلعب الاتحاد ضد الهلال في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.
--
انتهت
ق 57 جووووول ماركوس ليوناردو يسجل الثاني
بداية الشوط الثاني
ق 41 جووووول أول من داروين نونيز.. ركنية من روبن نيفيز يقابلها دومبيا برأسية خاطئة في مرماه
ق 38 ماريو ميتاي يسدد وبونو يتصدى
بداية المباراة
