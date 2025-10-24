تشكيل الاتحاد السعودي - بنزيمة وعوار أساسيان أمام الهلال

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق الاتحاد عن تشكيله لمواجهة الاتحاد في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: أحمد الجليدان – سعد الموسى – دانيلو بيريرا – ماريو ميتاي

خط الوسط: مامادو دومبيا – فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيمة

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويلعب مباراته في الجولة الحالية ضد الحزم غدا السبت 25 أكتوبر.