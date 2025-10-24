تشكيل الاتحاد السعودي - بنزيمة وعوار أساسيان أمام الهلال
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق الاتحاد عن تشكيله لمواجهة الاتحاد في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: حامد الشنقيطي
خط الدفاع: أحمد الجليدان – سعد الموسى – دانيلو بيريرا – ماريو ميتاي
خط الوسط: مامادو دومبيا – فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار
خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيمة
ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 10 نقاط.
فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 11 نقطة.
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويلعب مباراته في الجولة الحالية ضد الحزم غدا السبت 25 أكتوبر.
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(2) الهلال.. جووووول الثاني تشكيل الهلال - داروين وليوناردو في الهجوم أمام الاتحاد اليوم: النصر يسابق الزمن لتجهيز بروزوفيتش لمواجهة الاتحاد مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي بنزيمة جاهز لكلاسيكو الهلال سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي