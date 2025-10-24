تشكيل الهلال - داروين وليوناردو في الهجوم أمام الاتحاد
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 20:55
كتب : Filgoal Team
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيله لمواجهة الاتحاد في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.
وجاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: حمد اليامي – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز
خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز – ناصر الدوسري
خط الهجوم: مالكوم – ماركوس ليوناردو – داروين نونيز
ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 11 نقطة.
فيما الاتحاد المركز السابع برصيد 10 نقاط.
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويلعب مباراته في الجولة الحالية ضد الحزم غدا السبت 25 أكتوبر.
