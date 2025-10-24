تشكيل الهلال - داروين وليوناردو في الهجوم أمام الاتحاد

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 20:55

كتب : Filgoal Team

داروين نونيز - الهلال

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيله لمواجهة الاتحاد في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز – ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم – ماركوس ليوناردو – داروين نونيز

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

فيما الاتحاد المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويلعب مباراته في الجولة الحالية ضد الحزم غدا السبت 25 أكتوبر.

داروين نونيز - الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(2) الهلال.. جووووول الثاني تشكيل الاتحاد السعودي - بنزيمة وعوار أساسيان أمام الهلال اليوم: النصر يسابق الزمن لتجهيز بروزوفيتش لمواجهة الاتحاد مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي بنزيمة جاهز لكلاسيكو الهلال سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي
أخر الأخبار
مصدر مقرب من محمد السيد يكشف لـ في الجول حقيقة امتلاكه عروض أوروبية دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري 31 دقيقة | كرة يد
السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف ساعة | الدوري المصري
الجزيري: لن نفكر في بطولة السوبر إلا بعد مباراتي الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(2) الهلال.. جووووول الثاني ساعة | سعودي في الجول
في الجول يكشف سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي أمام إيجل نوار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515853/تشكيل-الهلال-داروين-وليوناردو-في-الهجوم-أمام-الاتحاد