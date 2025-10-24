كرة نسائية – مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

مسار - دوري أبطال إفريقيا سيدات

تستضيف مصر بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية.

وستقام القرعة في مصر يوم الاثنين المقبل الموافق 27 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة من يوم 8 نوفمبر المقبل وحتى 21 من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة:
تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد الخطيب: الإعلان قريبا عن مشروع بيت الأهلي.. وحلم الاستاد يسير بخطى ثابتة كرة نسائية - الأهلي يهزم المصري بخماسية.. وانتصار مسار ودجلة والزمالك الدوري المصري سيدات - مسار ينتصر على الأهلي.. والزمالك يخسر من دجلة بسداسية

ويمثل مصر فريق مسار بصفته بطل الدوري المصري.

وتشارك 8 فرق في البطولة وتنقسم إلى مجموعتين وكل مجموعة يشارك فيها 4 فرق.

ويتواجد مسار ومازيمبي الكونجولي والجيش الملكي المغربي وباماكو المالي وأسيك ميموزا الإيفواري و15 أغسطس أكونيبي الغيني الاستوائي وجابوروني يونايتد البوتسواني وجي كي تي كوينز التنزاني.

وستسحب المصرية سارة عصام القرعة خلال الحدث.

وتعتبر سارة عصام أول لاعبة عربية تلعب كرة القدم بشكل احترافي في إنجلترا وإسبانيا.

مسار دوري أبطال إفريقيا للسيدات
نرشح لكم
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور كرة يد – سيدات الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا أمام بترو أتلتيكو كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد البداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
أخر الأخبار
"لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة لـ محمد السيد بعد انتقادات الجماهير 9 ساعة | الدوري المصري
أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
عادت السيطرة الزرقاء.. الهلال يسقط الاتحاد بهدفين 10 ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤمن سليمان: شائعة وفاتي سخيفة 11 ساعة | آسيا
مصدر مقرب من محمد السيد يكشف لـ في الجول حقيقة امتلاكه عروض أوروبية 11 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري 12 ساعة | كرة يد
السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515852/كرة-نسائية-مصر-تستضيف-دوري-أبطال-إفريقيا