كرة نسائية – مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 20:47
كتب : FilGoal
تستضيف مصر بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية.
وستقام القرعة في مصر يوم الاثنين المقبل الموافق 27 أكتوبر.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة من يوم 8 نوفمبر المقبل وحتى 21 من الشهر ذاته.
ويمثل مصر فريق مسار بصفته بطل الدوري المصري.
وتشارك 8 فرق في البطولة وتنقسم إلى مجموعتين وكل مجموعة يشارك فيها 4 فرق.
ويتواجد مسار ومازيمبي الكونجولي والجيش الملكي المغربي وباماكو المالي وأسيك ميموزا الإيفواري و15 أغسطس أكونيبي الغيني الاستوائي وجابوروني يونايتد البوتسواني وجي كي تي كوينز التنزاني.
وستسحب المصرية سارة عصام القرعة خلال الحدث.
وتعتبر سارة عصام أول لاعبة عربية تلعب كرة القدم بشكل احترافي في إنجلترا وإسبانيا.
