الخطيب: كنت أقضي في الأهلي أكثر من 8 ساعات.. والتواصل مستمر مع سراج

أبدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، اعتقاده بأن حضور الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت واجب على كل عضو تجاه ناديه.

وقال الخطيب في ندوة لأعضاء النادي: "منذ عام 2023، والأطباء يطالبونني بالحصول على راحة لمدة ستة أشهر بسبب ظروفي الصحية، لكن ظروف النادي وقتها كانت صعبة للغاية، خاصة بعد مرض ووفاة العامري فاروق رحمه الله".

وأضاف "كان من المستحيل أن أبتعد عن عملي في ظل تلك المرحلة الحساسة، لأن الأهلي يستحق منا الكثير، ولذلك تحاملت على نفسي واستمررت في العمل".

وأكمل "النادي الأهلي غني بالكوادر والكفاءات المتميزة، وهذا ما جعلني للمرة الأولى أفكر بجدية في حالتي الصحية، وأبلغت مجلس الإدارة وقتها بعدم قدرتي على الاستمرار، لكن ضغوط الأعضاء والجماهير والمسؤولين والأصدقاء دفعتني للتراجع عن القرار".

وأوضح "بعد تعادل الفريق أمام إنبي شعرت بحزن شديد، ولم أستطع البقاء بعيدًا، فألغيت فترة الراحة التي كنت أنوي الحصول عليها، وتوجهت مباشرة إلى ملعب مختار التتش لعقد جلسة عاجلة مع الجهاز الفني واللاعبين لبحث أسباب تراجع الأداء والعمل على استعادة المسار المعروف عن الأهلي".

وكشف "التواصل سيستمر مع محمد سراج عضو المجلس الحالي للاستفادة من خبراته في ملف الاستاد، رغم عدم خوضه الانتخابات المقبلة".

واختتم الخطيب تصريحاته قائلًا: "على مدار الثماني سنوات الماضية كنت أتواجد يوميًا في النادي لساعات طويلة، تتجاوز في كثير من الأحيان ثماني ساعات، لأن الأهلي صاحب الفضل على محمود الخطيب وعلى الجميع. وخلال المرحلة المقبلة اتفقت مع الزملاء في القائمة على توزيع الملفات والعمل بشكل جماعي متكامل من أجل استمرار نجاح النادي في كل المجالات".

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

