ضاع الأمل الأخير.. رفض استئناف برشلونة لاستعادة فليك في الكلاسيكو

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

انتهى أمل برشلونة الأخير في استعادة مدربه هانزي فليك أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن برشلونة قد توجه للمحكمة الإدارية الرياضية لبحث تواجد المدير الفني في الملعب أمام ريال مدريد.

ولكن هذا الاستئناف الأخير قوبل بالرفض أيضا.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في يوم الأحد المقبل في الخامسة والربع مساءً.

وتعرض فليك للطرد في الدقائق الأخيرة من فوز فريقه على جيرونا بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

وتقدم النادي باستئناف على قرار الإيقاف لمدربه الألماني لكنه قوبل بالرفض.

تقرير الحكم

بحسب تقرير الحكم ففي الدقيقة 90 تم إنذار فليك بسبب التصفيق على أحد القرارات احتجاجا.

بعدها مباشرة، ثم تم إنذاره لقيامه بحركة تشير إلى عدم الموافقة على الإنذار.

ماذا قال فليك؟

"فرينكي دي يونج كان أمامي وكنت أشجعه. حصلت على البطاقة الصفراء بسبب التصفيق رغم أنه لم يكن موجها للحكم، ثم حصلت على البطاقة الصفراء الثانية ولا أعرف ماذا حدث حينها".

"رأيت احتفالي للتو ولم أكن أعلم، ولكن الإشارة لم تكن موجهة ضد أحد. انا سعيد حقًا وأنا لا أستهدف أحدًا أبدًا. بالنسبة لي هذه كرة القدم وعاطفتها".

"كذلك لم أقل شيئًا عن الحكم إنه قراره ويجب أن أتقبله، ولكن ما يمكنني قوله أنه لم يكن هناك شيء ضده. التصفيق كان لتحفيز فريقي، وربما طردي ساعدهم على العودة في المباراة".

فليك برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو ريال مدريد
