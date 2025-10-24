بتسجيله في ديكيداها.. الجزيري يفصله هدف واحد لصناعة رقم للأجانب مع الزمالك

سجل سيف الدين الجزيري هدفا للزمالك في مباراة ديكيداها الصومالي.

ويلاقي الزمالك منافسه ديكيداها في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وأحرز الجزيري هدفه في الدقيقة 40 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد شريف.

ويفصل الجزيري هدف واحد فقط لمعادلة اليمني علي محسن متصدر قائمة هدافي الأجانب في الزمالك.

وتمكن الجزيري من تسجيل 46 هدفا مع الزمالك بينما علي محسن 47 هدفا.

وكان اللاعب التونسي قد أحرز هدفا في مباراة الذهاب أيضا.

ووصل الجزيري لهدفه الـ 73 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

وانتصر الزمالك على ديكيداها في مباراة الذهاب بستة أهداف دون رد.