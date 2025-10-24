بسبب الأزمات المادية.. شركة استشارات مالية تدير شيفيلد وينزداي
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 18:07
كتب : FilGoal
تولت شركة استشارات مالية بيجبايز جروب مسؤولية إدارة نادي شيفيلد وينزداي مؤقتا بعد المشاكل المادية التي عانى منها والديون.
وتلقى شيفيلد وينزداي عقوبات بخصم 12 نقطة بسبب التأخر في دفع رواتب اللاعبين والموظفين.
وتقرر تعيين بيجبايز جروب حتى يتم بيع النادي.
ويمتلك رجل الأعمال التايلاندي ديجفون شانسيري النادي حتى الآن لكن بدخول الإدارة المؤقتة سيتم بيع شيفيلد وينزداي.
وظهرت الكثير من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية من جماهير النادي على شانسيري وطلبوا كثيرا بيعه شيفيلد وينزداي لكن دون جدوى حتى تدهور النادي.
ويتذيل شيفيلد وينزداي جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" برصيد -6.
ويأتي سبب رصيد شيفيلد وينزداي بالسالب بعد العقوبة التي وقعت عليه بخصم 12 نقطة إذا كان يملك قبلها 6 نقاط.
نرشح لكم
ضاع الأمل الأخير.. رفض استئناف برشلونة لاستعادة فليك في الكلاسيكو آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر مؤتمر جوارديولا - عن موقف المصابين وعقدة أستون فيلا.. وفقدان ووكر مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل دوري المؤتمر - ستنتهي بعد 22 ساعة.. تأجيل الشوط الثاني لـ رييكا وسبارتا بسبب الأحوال الجوية أوين: لا يجب التشكيك في صلاح.. وسببان لتراجع مستواه كييزا لاعب شهر سبتمبر في ليفربول سبورت: برشلونة يترقب موقف كوندي من مواجهة ريال مدريد