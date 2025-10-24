بسبب الأزمات المادية.. شركة استشارات مالية تدير شيفيلد وينزداي

تولت شركة استشارات مالية بيجبايز جروب مسؤولية إدارة نادي شيفيلد وينزداي مؤقتا بعد المشاكل المادية التي عانى منها والديون.

وتلقى شيفيلد وينزداي عقوبات بخصم 12 نقطة بسبب التأخر في دفع رواتب اللاعبين والموظفين.

وتقرر تعيين بيجبايز جروب حتى يتم بيع النادي.

ويمتلك رجل الأعمال التايلاندي ديجفون شانسيري النادي حتى الآن لكن بدخول الإدارة المؤقتة سيتم بيع شيفيلد وينزداي.

وظهرت الكثير من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية من جماهير النادي على شانسيري وطلبوا كثيرا بيعه شيفيلد وينزداي لكن دون جدوى حتى تدهور النادي.

ويتذيل شيفيلد وينزداي جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" برصيد -6.

ويأتي سبب رصيد شيفيلد وينزداي بالسالب بعد العقوبة التي وقعت عليه بخصم 12 نقطة إذا كان يملك قبلها 6 نقاط.

