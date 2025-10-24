دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي طاقمه الرئيسي أمام إيجل نوار

يرتدي الأهلي طاقمه الأساسي في مواجهة إيجل نوار في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على بطل بوروندي بنتيجة 1-0 بهدف عكسي في الذهاب الأسبوع الماضي.

وأجُرى الاجتماع الفني للمباراة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ وذلك لتحديد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل.

فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

حضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، ومحمد أسامة ووائل محمد إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي والوفد الإداري لفريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وتقام المباراة غدا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى مرحلة المجموعات.