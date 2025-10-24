الغزاوي: أثق في عمومية الأهلي.. وحضورهم رسالة قوية لدعم استقرار النادي

عبر محمد الغزاوي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي، عن ثقته في الجمعية العمومية للنادي.

وأوضح الغزاوي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي "الجمعية العمومية للأهلي دائمًا تضرب المثل في الوعي والانتماء، ولا تتأخر أبدًا عندما يتعلق الأمر بمستقبل النادي، وأنا على يقين أن يوم 31 أكتوبر سيشهد حضورًا كبيرًا من الأعضاء للمشاركة في هذا اليوم بما يليق بتاريخ الأهلي ومكانته".

وأكمل المرشح بإدارة الأهلي "الندوات الأخيرة التي عقدتها قائمة الكابتن محمود الخطيب في فروع النادي المختلفة شهدت حضورًا مكثفا وتفاعلًا كبيرًا من الأعضاء".

وأكد "هذا الإقبال يعكس حرص الجمعية العمومية على متابعة تفاصيل البرنامج والرؤية المستقبلية للقائمة."

وأضاف "في كل لقاء مع الأعضاء كان هناك حالة من التفاؤل والثقة في المستقبل، بعد استعراض الخطة الاستراتيجية التي تتبناها قائمة الكابتن محمود الخطيب، والتي تستهدف تعزيز مسيرة الأهلي في كل المجالات، خاصة في ملفات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء".

وأتم "الأهلي في أيدي أمينة بفضل وعي جمعيته العمومية، وأدعو كل الأعضاء إلى المشاركة الفعّالة يوم 31 أكتوبر؛ لأن حضورهم هو الرسالة الأقوى في دعم استقرار النادي واستكمال مسيرته".

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.