محافظ الإسماعيلية للاعبين: قدمنا الكثير للأهلي والزمالك.. وكافة الجهات داعمة لكم

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

إنبي - الإسماعيلي

اجتمع أكرم جلال محافظ الإسماعيلي، مع لاعبي الفريق الأول بالإسماعيلي، بعد أدائهم صلاة الجمعة في مسجد النادي.

وأوضح المحافظ في حديثه مع اللاعبين: "الإسماعيلي قدم الكثير من اللاعبين للأهلي والزمالك، تاريخ كبير مدينة وفريق كرة، وكان فخر لأي لاعب الانضمام لفريق من الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي والاتحاد".

وأشار في حديثه الذي نشرته صفحة المحافظة على فيسبوك "الإسماعيلي فريق تحبه حتى لو لا تشجعه".

أخبار متعلقة:
بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات لحل مشاكل قضايا فيفا

وأكمل "أعلم أنكم في حاجة للفوز بـ6 نقاط أمام فاركو وكهرباء الإسماعيلية".

وأتم "أنا وكافة الجهات داعمين لكم، وحاولوا الاستفادة من الدعم الكبير المقدم للفريق".

ويلتقي الإسماعيلي أمام فاركو على ملعبه بالإسكندري يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري، قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الأول من نوفمبر ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، فيما يحل فاركو في المركز الـ21 برصيد 6 نقاط.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.

وبعد نهاية الدور الأول للمسابقة، ستتأهل الفرق السبعة الأولى لخوض مرحلة البطولة، فيما تخوض الفرق الـ14 الآخرى مرحلة الهروب من الهبوط.

وتهبط 4 فرق هذا الموسم إلى دور المحترفين، ليتأهل 3 بدلا منهم من دوري المحترفين، ليصير العدد الموسم المقبل 20 فريقا.

محافظ الإسماعيلية الإسماعيلي الدوري
نرشح لكم
الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة في الجول يكشف سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي أمام إيجل نوار الخطيب: كنت أقضي في الأهلي أكثر من 8 ساعات.. فهو صاحب الفضل عليَّ وعلى الجميع عقوبات الجولة الـ 11 - تغريم الأهلي وإيقاف جماهيره بسبب السباب الجماعي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي طاقمه الرئيسي أمام إيجل نوار الغزاوي: أثق في عمومية الأهلي.. وحضورهم رسالة قوية لدعم استقرار النادي خبر في الجول - استقرار على عودة حازم إمام لمنصبه السابق في الزمالك
أخر الأخبار
السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات 3 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف 13 دقيقة | الدوري المصري
الجزيري: لن نفكر في بطولة السوبر إلا بعد مباراتي الدوري 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(0) الهلال.. بداية قوية 28 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي أمام إيجل نوار 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له يوميا ليهاجموا محمد السيد 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الاتحاد السعودي - بنزيمة وعوار أساسيان أمام الهلال 39 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515839/محافظ-الإسماعيلية-للاعبين-قدمنا-الكثير-للأهلي-والزمالك-وكافة-الجهات-داعمة-لكم