محافظ الإسماعيلية للاعبين: قدمنا الكثير للأهلي والزمالك.. وكافة الجهات داعمة لكم

اجتمع أكرم جلال محافظ الإسماعيلي، مع لاعبي الفريق الأول بالإسماعيلي، بعد أدائهم صلاة الجمعة في مسجد النادي.

وأوضح المحافظ في حديثه مع اللاعبين: "الإسماعيلي قدم الكثير من اللاعبين للأهلي والزمالك، تاريخ كبير مدينة وفريق كرة، وكان فخر لأي لاعب الانضمام لفريق من الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي والاتحاد".

وأشار في حديثه الذي نشرته صفحة المحافظة على فيسبوك "الإسماعيلي فريق تحبه حتى لو لا تشجعه".

وأكمل "أعلم أنكم في حاجة للفوز بـ6 نقاط أمام فاركو وكهرباء الإسماعيلية".

وأتم "أنا وكافة الجهات داعمين لكم، وحاولوا الاستفادة من الدعم الكبير المقدم للفريق".

ويلتقي الإسماعيلي أمام فاركو على ملعبه بالإسكندري يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري، قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الأول من نوفمبر ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، فيما يحل فاركو في المركز الـ21 برصيد 6 نقاط.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.

وبعد نهاية الدور الأول للمسابقة، ستتأهل الفرق السبعة الأولى لخوض مرحلة البطولة، فيما تخوض الفرق الـ14 الآخرى مرحلة الهروب من الهبوط.

وتهبط 4 فرق هذا الموسم إلى دور المحترفين، ليتأهل 3 بدلا منهم من دوري المحترفين، ليصير العدد الموسم المقبل 20 فريقا.